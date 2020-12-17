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وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في "أبشر"

اشتملت على 4 خدمات للمرور وأخرى للمستثمر الأجنبي

دشَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة مساء أمس 13 خدمة إلكترونية في منصة "أبشر" لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، هي الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. كما دشن سموه تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيًّا المقدمة من الأمن العام.

وتفصيلاً، اشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها وزير الداخلية على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمة "مبايعة المركبات"، و"خدمة المركبات المحجوزة"، وخدمة "الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية"، إضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

وشملت الخدمات الجديدة التي دشنها الوزير للمديرية العامة للجوازات خدمات المستثمر الأجنبي، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

وضمت الخدمات التي تم تدشينها لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "خدمة تسجيل المواليد"، وخدمة "تقدير" المطورة، إضافة إلى خدمة "تعديل مهن المدنيين"، وخدمة "إصدار سجل أسرة جديد للأمهات"، وخدمة " إصدار سجل أسرة في حالة الزواج".

يُذكر أن عدد مَن صدرت لهم هويات رقمية من منصة "أبشر" تجاوز 14 مليون شخص، جميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، والمدير العام لمركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدد من كبار المسؤولين.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أبشر وزارة الداخلية الأمن العام المرور الجوازات وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية الذوق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في "أبشر"
سبق

دشَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة مساء أمس 13 خدمة إلكترونية في منصة "أبشر" لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، هي الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. كما دشن سموه تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيًّا المقدمة من الأمن العام.

وتفصيلاً، اشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها وزير الداخلية على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمة "مبايعة المركبات"، و"خدمة المركبات المحجوزة"، وخدمة "الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية"، إضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

وشملت الخدمات الجديدة التي دشنها الوزير للمديرية العامة للجوازات خدمات المستثمر الأجنبي، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

وضمت الخدمات التي تم تدشينها لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "خدمة تسجيل المواليد"، وخدمة "تقدير" المطورة، إضافة إلى خدمة "تعديل مهن المدنيين"، وخدمة "إصدار سجل أسرة جديد للأمهات"، وخدمة " إصدار سجل أسرة في حالة الزواج".

يُذكر أن عدد مَن صدرت لهم هويات رقمية من منصة "أبشر" تجاوز 14 مليون شخص، جميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، والمدير العام لمركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدد من كبار المسؤولين.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:06 AM

وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية في "أبشر"

اشتملت على 4 خدمات للمرور وأخرى للمستثمر الأجنبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة مساء أمس 13 خدمة إلكترونية في منصة "أبشر" لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، هي الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. كما دشن سموه تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيًّا المقدمة من الأمن العام.

وتفصيلاً، اشتملت الخدمات الجديدة التي دشنها وزير الداخلية على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمة "مبايعة المركبات"، و"خدمة المركبات المحجوزة"، وخدمة "الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية"، إضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

وشملت الخدمات الجديدة التي دشنها الوزير للمديرية العامة للجوازات خدمات المستثمر الأجنبي، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

وضمت الخدمات التي تم تدشينها لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "خدمة تسجيل المواليد"، وخدمة "تقدير" المطورة، إضافة إلى خدمة "تعديل مهن المدنيين"، وخدمة "إصدار سجل أسرة جديد للأمهات"، وخدمة " إصدار سجل أسرة في حالة الزواج".

يُذكر أن عدد مَن صدرت لهم هويات رقمية من منصة "أبشر" تجاوز 14 مليون شخص، جميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، والمدير العام لمركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدد من كبار المسؤولين.

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