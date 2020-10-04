بعد 8 سنوات.. عوض خميس يودِّع النصر

نصف نهائي دوري الأبطال المحطة الأخيرة

كان دوري أبطال آسيا 2020، وتحديدًا الدور نصف النهائي، المحطة الأخيرة للاعب عوض خميس قبل أن يودِّع فريقه النصر اليوم الأحد، وذلك بعد 8 أعوام قضاها في صفوف الفريق.

وانتقل خميس إلى الرائد في أغسطس الماضي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

والتحق "خميس" بالنصر قادمًا من فريق نجران. وبعد نهاية عقده الأول مع النصر كاد ينتقل إلى الهلال في موسم 2017 إلا أن إدارة النصر جددت عقده لمدة 3 مواسم.