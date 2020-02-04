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"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية

عبر البوابة الإلكترونية لـ"أجير" بهدف تنظيم العمل المؤقت

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمةً جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في "قطاع التغذية"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير"، بهدف تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 5 قطاعات.

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام "أجير"، تتم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضحت أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها سابقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

ودعت المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط:
https://www.ajeer.com.sa/

ويُتيح برنامج "أجير" للمنشآت، إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة، بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة، والقطاع الصحي.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمةً جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في "قطاع التغذية"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير"، بهدف تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 5 قطاعات.

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام "أجير"، تتم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضحت أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها سابقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

ودعت المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط:
https://www.ajeer.com.sa/

ويُتيح برنامج "أجير" للمنشآت، إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة، بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة، والقطاع الصحي.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:08 PM

"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية

عبر البوابة الإلكترونية لـ"أجير" بهدف تنظيم العمل المؤقت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمةً جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في "قطاع التغذية"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير"، بهدف تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 5 قطاعات.

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام "أجير"، تتم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضحت أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها سابقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

ودعت المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط:
https://www.ajeer.com.sa/

ويُتيح برنامج "أجير" للمنشآت، إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة، بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة، والقطاع الصحي.

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