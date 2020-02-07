ووفقًا للمعلومات، فقد لقيت الفتاة مصرعها من جراء طلقة نارية اخترقت وجهها، وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة والتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارًا أو غير ذلك.

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة يوم أمس.

التحقيق في مقتل فتاة بعيار ناري في "مسارحة جازان" محمد المواسي سبق 2020-02-07 تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة يوم أمس. ووفقًا للمعلومات، فقد لقيت الفتاة مصرعها من جراء طلقة نارية اخترقت وجهها، وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة والتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارًا أو غير ذلك. وأودع جثمان الفتاة ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 01:35 AM

التحقيق في مقتل فتاة بعيار ناري في "مسارحة جازان" من جراء اختراق الطلقة لوجهها





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تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة يوم أمس.

ووفقًا للمعلومات، فقد لقيت الفتاة مصرعها من جراء طلقة نارية اخترقت وجهها، وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة والتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارًا أو غير ذلك.

وأودع جثمان الفتاة ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق.