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"لتبقى": "التسارع والتباطؤ" بالمركبة فجأة يزيد استهلاك الوقود

استخدام مثبت السرعة يساعد على القيادة بشكل متزن

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ نظراً لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنّب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأضاف: استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضاً على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

لتبقى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى": "التسارع والتباطؤ" بالمركبة فجأة يزيد استهلاك الوقود
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ نظراً لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنّب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأضاف: استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضاً على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:47 PM

"لتبقى": "التسارع والتباطؤ" بالمركبة فجأة يزيد استهلاك الوقود

استخدام مثبت السرعة يساعد على القيادة بشكل متزن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ نظراً لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقال "كفاءة": الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنّب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأضاف: استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضاً على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

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