النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة مكة" تجري مقابلات شخصية عن بُعد للمتقدمين للوظائف الميدانية

للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية؛ وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد عبر برنامج تقني خاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة، كما أجريت المقابلات من قِبَل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه، أوضح العمري أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنًا مع البروتوكلات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

وثمّن "العمري" للرئيس العام دعمه الكبير لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لإعزاز هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها على الوجه الأكمل؛ وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بنصره.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة مكة" تجري مقابلات شخصية عن بُعد للمتقدمين للوظائف الميدانية
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية؛ وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد عبر برنامج تقني خاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة، كما أجريت المقابلات من قِبَل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه، أوضح العمري أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنًا مع البروتوكلات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

وثمّن "العمري" للرئيس العام دعمه الكبير لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لإعزاز هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها على الوجه الأكمل؛ وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بنصره.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:44 PM

"هيئة مكة" تجري مقابلات شخصية عن بُعد للمتقدمين للوظائف الميدانية

للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
280

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية؛ وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد عبر برنامج تقني خاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة، كما أجريت المقابلات من قِبَل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه، أوضح العمري أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنًا مع البروتوكلات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

وثمّن "العمري" للرئيس العام دعمه الكبير لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لإعزاز هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها على الوجه الأكمل؛ وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بنصره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
1,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,978
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,522
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,120

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة