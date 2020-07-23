"هيئة مكة" تجري مقابلات شخصية عن بُعد للمتقدمين للوظائف الميدانية

للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية؛ وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد عبر برنامج تقني خاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة، كما أجريت المقابلات من قِبَل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه، أوضح العمري أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنًا مع البروتوكلات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

وثمّن "العمري" للرئيس العام دعمه الكبير لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لإعزاز هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها على الوجه الأكمل؛ وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بنصره.