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الرحالة "البارقي" يزور جمعية أصدقاء المجتمع بجدة ويتعرّف على مشاريعها وخدماتها

خلال رحلته من بارق إلى المدينة تحت شعار "كلنا سلمان بن عبدالعزيز"

زار الرحالة محمد البارقي جمعية أصدقاء المجتمع بجدة، وذلك خلال رحلته التي بدأت في العاشر من شهر شوال الجاري من محافظة بارق بمنطقة عسير، وتنتهي في المدينة المنورة، وأطلق عليها اسم "كلنا سلمان بن عبدالعزيز".

وفي التفاصيل: أوضح "البارقي" أن الرسالة التي يريد إيصالها من خلال هذه الرحلة، هي نشر السلام ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز الصحة العامة، والدعوة إلى ممارسة الرياضة ومحاربة الأمراض بالمشي.

وأبدى الرحالة "البارقي" إعجابه بمشاريع الجمعية بعد أن قام المدير العام للجمعية هاشم البار، بشرح للمشاريع والخدمات التي تقدمها.

يذكر أنّ جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية لها دورٌ بارز في إكرام الأموات؛ حيث إن جميع مغاسل الأموات الموجودة بجدة تعمل تحت إشراف الجمعية ولها عدة أفرع بمكة المكرمة وفرع شمال جدة، كما تقوم برعاية الأيتام والأرامل وتأهيلهم وإلحاقهم بدورات تدريبية وحرفية وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتقدمت الجمعية للرحالة "البارقي" بخالص الشكر على دعمه للجمعيات خلال رحلته.

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الرحالة "البارقي" يزور جمعية أصدقاء المجتمع بجدة ويتعرّف على مشاريعها وخدماتها
سبق

زار الرحالة محمد البارقي جمعية أصدقاء المجتمع بجدة، وذلك خلال رحلته التي بدأت في العاشر من شهر شوال الجاري من محافظة بارق بمنطقة عسير، وتنتهي في المدينة المنورة، وأطلق عليها اسم "كلنا سلمان بن عبدالعزيز".

وفي التفاصيل: أوضح "البارقي" أن الرسالة التي يريد إيصالها من خلال هذه الرحلة، هي نشر السلام ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز الصحة العامة، والدعوة إلى ممارسة الرياضة ومحاربة الأمراض بالمشي.

وأبدى الرحالة "البارقي" إعجابه بمشاريع الجمعية بعد أن قام المدير العام للجمعية هاشم البار، بشرح للمشاريع والخدمات التي تقدمها.

يذكر أنّ جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية لها دورٌ بارز في إكرام الأموات؛ حيث إن جميع مغاسل الأموات الموجودة بجدة تعمل تحت إشراف الجمعية ولها عدة أفرع بمكة المكرمة وفرع شمال جدة، كما تقوم برعاية الأيتام والأرامل وتأهيلهم وإلحاقهم بدورات تدريبية وحرفية وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتقدمت الجمعية للرحالة "البارقي" بخالص الشكر على دعمه للجمعيات خلال رحلته.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:23 PM

الرحالة "البارقي" يزور جمعية أصدقاء المجتمع بجدة ويتعرّف على مشاريعها وخدماتها

خلال رحلته من بارق إلى المدينة تحت شعار "كلنا سلمان بن عبدالعزيز"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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زار الرحالة محمد البارقي جمعية أصدقاء المجتمع بجدة، وذلك خلال رحلته التي بدأت في العاشر من شهر شوال الجاري من محافظة بارق بمنطقة عسير، وتنتهي في المدينة المنورة، وأطلق عليها اسم "كلنا سلمان بن عبدالعزيز".

وفي التفاصيل: أوضح "البارقي" أن الرسالة التي يريد إيصالها من خلال هذه الرحلة، هي نشر السلام ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز الصحة العامة، والدعوة إلى ممارسة الرياضة ومحاربة الأمراض بالمشي.

وأبدى الرحالة "البارقي" إعجابه بمشاريع الجمعية بعد أن قام المدير العام للجمعية هاشم البار، بشرح للمشاريع والخدمات التي تقدمها.

يذكر أنّ جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية لها دورٌ بارز في إكرام الأموات؛ حيث إن جميع مغاسل الأموات الموجودة بجدة تعمل تحت إشراف الجمعية ولها عدة أفرع بمكة المكرمة وفرع شمال جدة، كما تقوم برعاية الأيتام والأرامل وتأهيلهم وإلحاقهم بدورات تدريبية وحرفية وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتقدمت الجمعية للرحالة "البارقي" بخالص الشكر على دعمه للجمعيات خلال رحلته.

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