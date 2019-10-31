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انتهينا من #كيار واستعدوا لـ #مها.. الأرصاد: "إعصار مداري" خلال 48 ساعة

قالت: الحالة الثانية تتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقاً.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأضافت: يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى "منخفض مداري" خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقاً.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

كيار إعصار كيار إعصار مها إعصار مداري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتهينا من #كيار واستعدوا لـ #مها.. الأرصاد: "إعصار مداري" خلال 48 ساعة
سبق

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقاً.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأضافت: يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى "منخفض مداري" خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقاً.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:43 PM

انتهينا من #كيار واستعدوا لـ #مها.. الأرصاد: "إعصار مداري" خلال 48 ساعة

قالت: الحالة الثانية تتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقاً.

وقالت "الأرصاد": تقدر سرعة الرياح حول مركزه "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وأضافت: يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى "منخفض مداري" خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقاً.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

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