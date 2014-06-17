النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم

بهدف تحسين حياة الفرد وبناء بيئة داعمة وقياس الأمراض المنتشرة

أطلقت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم؛ بهدف تقييم أداء النظام الصحي، وتحسين حياة الفرد.

ويعزز "المسح الصحي" الوعي الجماعي بأهمية المسح الوطني، وقياس الأمراض المنتشرة للحد منها، وتوعية المواطن بأهمية مساهمته من خلال تجاوبه مع الفريق الميداني.

وتكمن أهمية المسح العظمى في بناء بيئة داعمة للحياة الصحية من خلال ترابط المواطنين مع وزارة الصحة وأصحاب القرار؛ لدراسة الواقع السعودي الصحي للمجتمع، وحصر مشكلاته الصحية؛ حيث يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية.

يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل "الصحة"؛ كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.

كما سيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان؛ من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض؛ وهو دعم لأهداف التنمية المستدامة؛ داعية المواطن والمقيم إلى التعاون مع فريق المسح الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم
سبق

أطلقت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم؛ بهدف تقييم أداء النظام الصحي، وتحسين حياة الفرد.

ويعزز "المسح الصحي" الوعي الجماعي بأهمية المسح الوطني، وقياس الأمراض المنتشرة للحد منها، وتوعية المواطن بأهمية مساهمته من خلال تجاوبه مع الفريق الميداني.

وتكمن أهمية المسح العظمى في بناء بيئة داعمة للحياة الصحية من خلال ترابط المواطنين مع وزارة الصحة وأصحاب القرار؛ لدراسة الواقع السعودي الصحي للمجتمع، وحصر مشكلاته الصحية؛ حيث يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية.

يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل "الصحة"؛ كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.

كما سيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان؛ من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض؛ وهو دعم لأهداف التنمية المستدامة؛ داعية المواطن والمقيم إلى التعاون مع فريق المسح الصحي.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:57 AM

"الصحة" تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم

بهدف تحسين حياة الفرد وبناء بيئة داعمة وقياس الأمراض المنتشرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
475

أطلقت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم؛ بهدف تقييم أداء النظام الصحي، وتحسين حياة الفرد.

ويعزز "المسح الصحي" الوعي الجماعي بأهمية المسح الوطني، وقياس الأمراض المنتشرة للحد منها، وتوعية المواطن بأهمية مساهمته من خلال تجاوبه مع الفريق الميداني.

وتكمن أهمية المسح العظمى في بناء بيئة داعمة للحياة الصحية من خلال ترابط المواطنين مع وزارة الصحة وأصحاب القرار؛ لدراسة الواقع السعودي الصحي للمجتمع، وحصر مشكلاته الصحية؛ حيث يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية.

يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل "الصحة"؛ كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.

كما سيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان؛ من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض؛ وهو دعم لأهداف التنمية المستدامة؛ داعية المواطن والمقيم إلى التعاون مع فريق المسح الصحي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,852
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,645
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,500
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة