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منفِّذ هجوم الطعن بهولندا: إساءات فيلدرز المتكررة للإسلام هي السبب

السلطات جددت احتجازه أسبوعَيْن.. والشرطة الألمانية صادرت ذاكرة حاسبه الخاص

قال المتهم في هجوم الطعن الذي وقع في العاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي إنه نفَّذه بسبب إساءات النائب المتطرف خيرت فليدرز للإسلام، حسبما أفاد به مدعون اليوم الاثنين.

وحسب سكاي نيوز عربية، كان الشاب الأفغاني "جاويد إس" البالغ من العمر (19 عامًا) قد أشهر سكينًا، وطعن سائحَين أمريكيَّين في محطة قطارات في أمستردام الجمعة الماضية قبل أن تصيبه الشرطة بالرصاص، وتلقي القبض عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدعين هولنديين أن جاويد، الذي يحمل إقامة في ألمانيا، ذكر اسم فيلدرز خلال التحقيقات، إضافة إلى ما اعتبره إساءات متكررة للقرآن والذات الإلهية والإسلام والنبي محمد في هولندا.

وكان فيلدرز، وهو برلماني يميني معادٍ للإسلام، قد أعلن الأسبوع الماضي تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية لتصوير النبي محمد، وذلك قبل أن يلغيها قبيل وقوع الهجوم الذي اعتبرت السلطات أنه ينطوي على "دوافع إرهابية".

وقال المدعون: "ذكر اسم فيلدرز لكنه لم يذكر شيئًا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية. حتى الآن لا يوجد دليل على وجود شركاء للمتهم".

وقررت السلطات اليوم تجديد احتجاز جاويد لمدة أسبوعين، وقال المدعون إن الشرطة الألمانية فتشت منزل الرجل في ألمانيا، وصادرت وحدات ذاكرة خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

ولا يزال السائحان، وكلاهما يبلغ من العمر 38 عامًا، يخضعان للعلاج في المستشفى، في حين يعالج المتهم أيضًا من الإصابات التي لحقت به من جراء إطلاق الشرطة النار عليه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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منفِّذ هجوم الطعن بهولندا: إساءات فيلدرز المتكررة للإسلام هي السبب
سبق

قال المتهم في هجوم الطعن الذي وقع في العاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي إنه نفَّذه بسبب إساءات النائب المتطرف خيرت فليدرز للإسلام، حسبما أفاد به مدعون اليوم الاثنين.

وحسب سكاي نيوز عربية، كان الشاب الأفغاني "جاويد إس" البالغ من العمر (19 عامًا) قد أشهر سكينًا، وطعن سائحَين أمريكيَّين في محطة قطارات في أمستردام الجمعة الماضية قبل أن تصيبه الشرطة بالرصاص، وتلقي القبض عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدعين هولنديين أن جاويد، الذي يحمل إقامة في ألمانيا، ذكر اسم فيلدرز خلال التحقيقات، إضافة إلى ما اعتبره إساءات متكررة للقرآن والذات الإلهية والإسلام والنبي محمد في هولندا.

وكان فيلدرز، وهو برلماني يميني معادٍ للإسلام، قد أعلن الأسبوع الماضي تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية لتصوير النبي محمد، وذلك قبل أن يلغيها قبيل وقوع الهجوم الذي اعتبرت السلطات أنه ينطوي على "دوافع إرهابية".

وقال المدعون: "ذكر اسم فيلدرز لكنه لم يذكر شيئًا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية. حتى الآن لا يوجد دليل على وجود شركاء للمتهم".

وقررت السلطات اليوم تجديد احتجاز جاويد لمدة أسبوعين، وقال المدعون إن الشرطة الألمانية فتشت منزل الرجل في ألمانيا، وصادرت وحدات ذاكرة خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

ولا يزال السائحان، وكلاهما يبلغ من العمر 38 عامًا، يخضعان للعلاج في المستشفى، في حين يعالج المتهم أيضًا من الإصابات التي لحقت به من جراء إطلاق الشرطة النار عليه.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:00 AM

منفِّذ هجوم الطعن بهولندا: إساءات فيلدرز المتكررة للإسلام هي السبب

السلطات جددت احتجازه أسبوعَيْن.. والشرطة الألمانية صادرت ذاكرة حاسبه الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتهم في هجوم الطعن الذي وقع في العاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي إنه نفَّذه بسبب إساءات النائب المتطرف خيرت فليدرز للإسلام، حسبما أفاد به مدعون اليوم الاثنين.

وحسب سكاي نيوز عربية، كان الشاب الأفغاني "جاويد إس" البالغ من العمر (19 عامًا) قد أشهر سكينًا، وطعن سائحَين أمريكيَّين في محطة قطارات في أمستردام الجمعة الماضية قبل أن تصيبه الشرطة بالرصاص، وتلقي القبض عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدعين هولنديين أن جاويد، الذي يحمل إقامة في ألمانيا، ذكر اسم فيلدرز خلال التحقيقات، إضافة إلى ما اعتبره إساءات متكررة للقرآن والذات الإلهية والإسلام والنبي محمد في هولندا.

وكان فيلدرز، وهو برلماني يميني معادٍ للإسلام، قد أعلن الأسبوع الماضي تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية لتصوير النبي محمد، وذلك قبل أن يلغيها قبيل وقوع الهجوم الذي اعتبرت السلطات أنه ينطوي على "دوافع إرهابية".

وقال المدعون: "ذكر اسم فيلدرز لكنه لم يذكر شيئًا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية. حتى الآن لا يوجد دليل على وجود شركاء للمتهم".

وقررت السلطات اليوم تجديد احتجاز جاويد لمدة أسبوعين، وقال المدعون إن الشرطة الألمانية فتشت منزل الرجل في ألمانيا، وصادرت وحدات ذاكرة خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

ولا يزال السائحان، وكلاهما يبلغ من العمر 38 عامًا، يخضعان للعلاج في المستشفى، في حين يعالج المتهم أيضًا من الإصابات التي لحقت به من جراء إطلاق الشرطة النار عليه.

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