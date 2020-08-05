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في الجولة 28.. القادسية والخليج يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

سيطر التعادل بين فريق القادسية والخليج 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وتقدم الخليج عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد باسعيد، وعادل للقادسية صامويل سارفو (لاعب الخليج بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 50 نقطة والخليج إلى 31 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 28.. القادسية والخليج يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

سيطر التعادل بين فريق القادسية والخليج 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وتقدم الخليج عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد باسعيد، وعادل للقادسية صامويل سارفو (لاعب الخليج بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 50 نقطة والخليج إلى 31 نقطة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
07:14 PM

في الجولة 28.. القادسية والخليج يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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سيطر التعادل بين فريق القادسية والخليج 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وتقدم الخليج عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد باسعيد، وعادل للقادسية صامويل سارفو (لاعب الخليج بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 50 نقطة والخليج إلى 31 نقطة.

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