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"طب المجمعة" تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز الأحد المقبل.. هذه أهدافه

بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات

تنظم كلية الطب بجامعة المجمعة ممثلة بوحدة التعليم الطبي التابعة لوكالة الكلية للشؤون السريرية ملتقى (رحلة طبيب الامتياز) بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021 م في تمام الساعة 9:30 مساءً.

ويهدف الملتقى لمساعدة أطباء الامتياز في كيفية تحديد واختيار التخصص الطبي المناسب، وشرح آليات قبول برامج الزمالات الطبية وبرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية.

كما سيتطرق الملتقى لحاجة سوق العمل في التخصصات المختلفة، وعلى الفرص الوظيفية الصحية في المستقبل، وتنمية بعض المهارات الشخصية مثل كتابة السير الذاتية وغيرها.

وأوضح رئيس وحدة التعليم الطبي الدكتور عبدالملك البكر أن مثل هذه الملتقيات تأتي امتدادًا لدعم رئيس الجامعة ومتابعة عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية.

وأضاف الدكتور "البكر" أن هذا الملتقى يؤكد اهتمام الجامعة بأبنائها الخريجين والحرص لتهيئتهم لبناء مستقبلهم بما يعود عليهم بالنفع ويخدم الوطن.

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"طب المجمعة" تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز الأحد المقبل.. هذه أهدافه
سبق

تنظم كلية الطب بجامعة المجمعة ممثلة بوحدة التعليم الطبي التابعة لوكالة الكلية للشؤون السريرية ملتقى (رحلة طبيب الامتياز) بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021 م في تمام الساعة 9:30 مساءً.

ويهدف الملتقى لمساعدة أطباء الامتياز في كيفية تحديد واختيار التخصص الطبي المناسب، وشرح آليات قبول برامج الزمالات الطبية وبرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية.

كما سيتطرق الملتقى لحاجة سوق العمل في التخصصات المختلفة، وعلى الفرص الوظيفية الصحية في المستقبل، وتنمية بعض المهارات الشخصية مثل كتابة السير الذاتية وغيرها.

وأوضح رئيس وحدة التعليم الطبي الدكتور عبدالملك البكر أن مثل هذه الملتقيات تأتي امتدادًا لدعم رئيس الجامعة ومتابعة عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية.

وأضاف الدكتور "البكر" أن هذا الملتقى يؤكد اهتمام الجامعة بأبنائها الخريجين والحرص لتهيئتهم لبناء مستقبلهم بما يعود عليهم بالنفع ويخدم الوطن.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
02:51 PM

"طب المجمعة" تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز الأحد المقبل.. هذه أهدافه

بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات

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فلاح الجوفان - المجمعة
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تنظم كلية الطب بجامعة المجمعة ممثلة بوحدة التعليم الطبي التابعة لوكالة الكلية للشؤون السريرية ملتقى (رحلة طبيب الامتياز) بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021 م في تمام الساعة 9:30 مساءً.

ويهدف الملتقى لمساعدة أطباء الامتياز في كيفية تحديد واختيار التخصص الطبي المناسب، وشرح آليات قبول برامج الزمالات الطبية وبرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية.

كما سيتطرق الملتقى لحاجة سوق العمل في التخصصات المختلفة، وعلى الفرص الوظيفية الصحية في المستقبل، وتنمية بعض المهارات الشخصية مثل كتابة السير الذاتية وغيرها.

وأوضح رئيس وحدة التعليم الطبي الدكتور عبدالملك البكر أن مثل هذه الملتقيات تأتي امتدادًا لدعم رئيس الجامعة ومتابعة عميد كلية الطب والمشرف على الخدمات الطبية.

وأضاف الدكتور "البكر" أن هذا الملتقى يؤكد اهتمام الجامعة بأبنائها الخريجين والحرص لتهيئتهم لبناء مستقبلهم بما يعود عليهم بالنفع ويخدم الوطن.

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