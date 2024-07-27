السودان.. لجنة تحقيق فض الاعتصام تعلن نتائجها

ضباط خالفوا الأوامر

أفاد رئيس لجنة تحقيق سودانية، اليوم (السبت)، بأن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، عندما فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.



وبحسب "رويترز"، ذكر رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد، أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.



وأوضح "سعيد" أن أفرادًا من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين، وأن ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام.



وأضاف أن أمرًا صدر بجلد المحتجين.