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تعنيف طفل رضيع في حضانة مدرسة بالعيدابي.. والشرطة تباشر

والدته تعمل مدرسة فيها.. ولا يُعرف المتسبب بتعنيفه

باشرت شرطة محافظة العيدابي أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع لـ"سبق" أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف "مبرح" بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب.

وتابع: "أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع البريء، وأنتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبب في تعنيف الطفل".

تعنيف العيدابي جازان شرطة العيدابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعنيف طفل رضيع في حضانة مدرسة بالعيدابي.. والشرطة تباشر
سبق

باشرت شرطة محافظة العيدابي أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع لـ"سبق" أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف "مبرح" بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب.

وتابع: "أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع البريء، وأنتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبب في تعنيف الطفل".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:03 AM

تعنيف طفل رضيع في حضانة مدرسة بالعيدابي.. والشرطة تباشر

والدته تعمل مدرسة فيها.. ولا يُعرف المتسبب بتعنيفه

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,891

باشرت شرطة محافظة العيدابي أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع لـ"سبق" أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف "مبرح" بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب.

وتابع: "أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع البريء، وأنتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبب في تعنيف الطفل".

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