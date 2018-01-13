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اعتباراً من يوم غد.. سعر كيس الشعير لا يتجاوز 44 ريالاً

بدءًا من الغد بعد زيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار المربين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق السعودية كافة، بدءًا من يوم الأحد 17/ 5/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف، بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين، وتم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مُربِّي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).

وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالاً + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.

المؤسسة العامة للحبوب الشعير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتباراً من يوم غد.. سعر كيس الشعير لا يتجاوز 44 ريالاً
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق السعودية كافة، بدءًا من يوم الأحد 17/ 5/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف، بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين، وتم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مُربِّي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).

وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالاً + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:25 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:21 AM

اعتباراً من يوم غد.. سعر كيس الشعير لا يتجاوز 44 ريالاً

بدءًا من الغد بعد زيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار المربين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
22
154,190

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق السعودية كافة، بدءًا من يوم الأحد 17/ 5/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف، بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين، وتم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مُربِّي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).

وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالاً + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.

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