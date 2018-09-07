بعد فيديو استفز مشاعر المواطنين.. البحث عن "المتحرش بالبائعات" يتواصل

مصدر لـ"سبق": فريق التفتيش بـ"عمل مكة" باشَرَ تمهيداً لضبط الجهات الأمنية له

باشر فريق التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، بسرعة التحرك للمفتشين، بالبحث عن وافد تحرش ببائعات في أحد أسواق جدة.

وأوضح مصدر مختص لـ"سبق"، أن الفريق باشر قبل قليل البحث، والتحقق من معرفة معلومات أكثر عن الوافد؛ تمهيداً للقبض عليه من قِبَل الجهات الأمنية.

وكان مقطع فيديو قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوافد تحرش ببائعات؛ حيث استفز المقطع المواطنين الذين طالبو الجهات المختصة بسرعة القبض عليه، بعد تحديد أوصافه وتقديمه للعدالة؛ ليكون عبرة لمن خلفه.