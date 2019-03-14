"العساكر" يشيد بجهود الدولة بكل قطاعاتها لوقف انتشار "كورونا" بالتوعية والتدابير المتوالية

قال: حسن الإدارة والاستعداد للطوارئ تثبت أن "الإنسان هو الأهم"

نوَّه بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التصدي لفيروس كورونا المستجد بشتى الوسائل، مشيراً إلى أن التأهب بكل قطاعات الدولة لوقف تمدده بالتوعية أثبت أن الإنسان هو الأهم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر قال فيها: "منذ بدايات ظهور كورونا المستجد، تأهبت البلاد بكل قطاعاتها لوقف تمدده بالتوعية والتدابير المتوالية".

‏وأضاف: "وطن بقادته، وحسن الإدارة، والاستعداد للطوارئ، يثبت أن الإنسان أهم".

يذكر أن الإجراءات الاحترازية التي قدمتها المملكة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره والخطوات الاستباقية ساهمت في الحد من انتشاره بالمملكة، وكانت محل إشادة وتقدير كبير من القيادات العربية والإسلامية والعالمية، إلى جانب إشادة منظمة الصحة العالمية الذين أكدوا حرص السعودية على سلامة مواطنيها وقاصدي بيت الله الحرام من مختلف دول العالم.