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"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى

قال: الأمر يتعلق بمناعة الشخص

كشف الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفًا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "إذا كانت حالة المريض خفيفة، لكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري؛ فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدًّا".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، علّق أونيشينكو على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بفيروس كورونا كان يعاني من مرض السل الرئوي، وقال: "يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل، واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادًا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل".

وأضاف مؤكدًا: إذا كان الشخص يعاني من حالة كورونا شديدة؛ فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

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حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى
سبق

كشف الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفًا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "إذا كانت حالة المريض خفيفة، لكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري؛ فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدًّا".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، علّق أونيشينكو على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بفيروس كورونا كان يعاني من مرض السل الرئوي، وقال: "يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل، واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادًا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل".

وأضاف مؤكدًا: إذا كان الشخص يعاني من حالة كورونا شديدة؛ فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:45 PM

حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى

قال: الأمر يتعلق بمناعة الشخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفًا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "إذا كانت حالة المريض خفيفة، لكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري؛ فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدًّا".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، علّق أونيشينكو على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بفيروس كورونا كان يعاني من مرض السل الرئوي، وقال: "يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل، واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادًا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل".

وأضاف مؤكدًا: إذا كان الشخص يعاني من حالة كورونا شديدة؛ فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

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