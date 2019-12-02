خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من القيادة الإماراتية في وفاة الأمير متعب

دعوا الله أن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي الصبر وحُسن العزاء

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن صادق تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحُسن العزاء.

كما تلقى - أيده الله - برقيتَي عزاء مماثلتَين من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.