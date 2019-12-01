حذّرت الجمعية الألمانية للسكري، من أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري، مثل التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم. وأضافت الجمعية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية، قد تشير إلى الإصابة بداء السكري. وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع، وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

هذه المشكلات الجلدية قد تعني الإصابة بالسكري.. استشر طبيبك فورًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-01 حذّرت الجمعية الألمانية للسكري، من أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري، مثل التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

وأضافت الجمعية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية، قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع، وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 11:09 AM

هذه المشكلات الجلدية قد تعني الإصابة بالسكري.. استشر طبيبك فورًا يمكن ملاحظتها بعدة أماكن بالجسم خاصة تحت الإبط والساعد والساق





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حذّرت الجمعية الألمانية للسكري، من أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري، مثل التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

وأضافت الجمعية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية، قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع، وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.