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"الخطوط" توقّع مذكرة تفاهم مع مركز "إثراء"

لتطوير تجارب تفاعلية لمعرض مسيرة "السعودية"

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مبادرة أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم تمهّد للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، لتطوير تجارب تفاعلية لمعرض مسيرة "السعودية"، وكذلك تاريخ الطيران في المملكة.

وتتضمّن المذكرة، التي وُقّعت اليوم بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بمدينة جدة، مشاريع متنوعة تُسهم في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، حيث تساهم الشراكة بنشر الوعي عن المواسم الثقافية التي يقدمها المركز، وتسهيل سُبل الوصول لمحتوى ثقافي وإبداعي من خلال البرامج الترفيهية على متن الطائرات، بجانب تصميم باقات مميزة للعطلات تعزيزًا للسياحة الإبداعية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، والمدير العام للعلاقات العامة في شركة أرامكو السعودية طلال المري؛ إلى تعزيز دور مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" كوجهة ثقافية من خلال عرض محتوى "إثراء" كجزء من البرامج الترفيهية على متن الطائرات، إضافة إلى توشح إحدى طائرات "السعودية" بشعار "إثراء" كمَعْلَم رئيس ووجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص "إثراء" الدائم على عقد شراكات محلية وعالمية مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز التكامل والتعاون بفتح آفاق جديدة للارتقاء بنمط الحياة وخلق مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي والحضاري، فيما يُعد "إثراء" مَعْلَمًا حضاريًا تم إدراجه من قبل مجلة "التايمز" ضمن أعظم 100 موقع في العالم يُنصح بزيارتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط" توقّع مذكرة تفاهم مع مركز "إثراء"
سبق

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مبادرة أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم تمهّد للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، لتطوير تجارب تفاعلية لمعرض مسيرة "السعودية"، وكذلك تاريخ الطيران في المملكة.

وتتضمّن المذكرة، التي وُقّعت اليوم بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بمدينة جدة، مشاريع متنوعة تُسهم في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، حيث تساهم الشراكة بنشر الوعي عن المواسم الثقافية التي يقدمها المركز، وتسهيل سُبل الوصول لمحتوى ثقافي وإبداعي من خلال البرامج الترفيهية على متن الطائرات، بجانب تصميم باقات مميزة للعطلات تعزيزًا للسياحة الإبداعية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، والمدير العام للعلاقات العامة في شركة أرامكو السعودية طلال المري؛ إلى تعزيز دور مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" كوجهة ثقافية من خلال عرض محتوى "إثراء" كجزء من البرامج الترفيهية على متن الطائرات، إضافة إلى توشح إحدى طائرات "السعودية" بشعار "إثراء" كمَعْلَم رئيس ووجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص "إثراء" الدائم على عقد شراكات محلية وعالمية مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز التكامل والتعاون بفتح آفاق جديدة للارتقاء بنمط الحياة وخلق مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي والحضاري، فيما يُعد "إثراء" مَعْلَمًا حضاريًا تم إدراجه من قبل مجلة "التايمز" ضمن أعظم 100 موقع في العالم يُنصح بزيارتها.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:48 PM

"الخطوط" توقّع مذكرة تفاهم مع مركز "إثراء"

لتطوير تجارب تفاعلية لمعرض مسيرة "السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مبادرة أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم تمهّد للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، لتطوير تجارب تفاعلية لمعرض مسيرة "السعودية"، وكذلك تاريخ الطيران في المملكة.

وتتضمّن المذكرة، التي وُقّعت اليوم بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بمدينة جدة، مشاريع متنوعة تُسهم في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، حيث تساهم الشراكة بنشر الوعي عن المواسم الثقافية التي يقدمها المركز، وتسهيل سُبل الوصول لمحتوى ثقافي وإبداعي من خلال البرامج الترفيهية على متن الطائرات، بجانب تصميم باقات مميزة للعطلات تعزيزًا للسياحة الإبداعية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، والمدير العام للعلاقات العامة في شركة أرامكو السعودية طلال المري؛ إلى تعزيز دور مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" كوجهة ثقافية من خلال عرض محتوى "إثراء" كجزء من البرامج الترفيهية على متن الطائرات، إضافة إلى توشح إحدى طائرات "السعودية" بشعار "إثراء" كمَعْلَم رئيس ووجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص "إثراء" الدائم على عقد شراكات محلية وعالمية مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز التكامل والتعاون بفتح آفاق جديدة للارتقاء بنمط الحياة وخلق مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي والحضاري، فيما يُعد "إثراء" مَعْلَمًا حضاريًا تم إدراجه من قبل مجلة "التايمز" ضمن أعظم 100 موقع في العالم يُنصح بزيارتها.

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