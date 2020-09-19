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"سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية

بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي، وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الايواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.

وشارك في تلك الورشة، عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص والتشغيل لمنشآت الإيواء السياحي وبحضور عدد من المواطنين العاملين في المنشآت السياحية، إلى جانب عدد من خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، زاهر الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة.

وأضاف الشهري أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الامامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.

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"سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية
سبق

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي، وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الايواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.

وشارك في تلك الورشة، عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص والتشغيل لمنشآت الإيواء السياحي وبحضور عدد من المواطنين العاملين في المنشآت السياحية، إلى جانب عدد من خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، زاهر الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة.

وأضاف الشهري أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الامامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:10 PM

"سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية

بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي، وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الايواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.

وشارك في تلك الورشة، عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص والتشغيل لمنشآت الإيواء السياحي وبحضور عدد من المواطنين العاملين في المنشآت السياحية، إلى جانب عدد من خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، زاهر الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة.

وأضاف الشهري أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الامامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.

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