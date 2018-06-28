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جدة تحتضن السوبر الإسباني في يناير 2022

بمشاركة أتلتيكو وبيلباو وريال مدريد وبرشلونة

تحتضن مدينة جدة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير 2022، والذي تشارك فيه فرق أتلتيكو مدريد بطل الدوري، وأتلتيكو بيلباو بطل الكأس، وريال مدريد وصيف الدوري، وبرشلونة بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره أتلتيكو مدريد في الـ12 من يناير في نصف النهائي الأول، في المقابل، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو مرتقب في الملاعب السعودية، ويلعب النهائي في 16 يناير على ملعب الملك عبد الله في جدة.
وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الـ14 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويختتم في 22 مايو 2022، بحسب البرنامج الرسمي الذي كشف عنه الاتحاد الإسباني للعبة الاثنين.
وسيلعب نهائي كأس الملك في 23 إبريل 2022، وكأس السوبر بين 12 و16 يناير 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جدة تحتضن السوبر الإسباني في يناير 2022
سبق

تحتضن مدينة جدة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير 2022، والذي تشارك فيه فرق أتلتيكو مدريد بطل الدوري، وأتلتيكو بيلباو بطل الكأس، وريال مدريد وصيف الدوري، وبرشلونة بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره أتلتيكو مدريد في الـ12 من يناير في نصف النهائي الأول، في المقابل، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو مرتقب في الملاعب السعودية، ويلعب النهائي في 16 يناير على ملعب الملك عبد الله في جدة.
وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الـ14 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويختتم في 22 مايو 2022، بحسب البرنامج الرسمي الذي كشف عنه الاتحاد الإسباني للعبة الاثنين.
وسيلعب نهائي كأس الملك في 23 إبريل 2022، وكأس السوبر بين 12 و16 يناير 2022.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
07:41 PM

جدة تحتضن السوبر الإسباني في يناير 2022

بمشاركة أتلتيكو وبيلباو وريال مدريد وبرشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحتضن مدينة جدة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير 2022، والذي تشارك فيه فرق أتلتيكو مدريد بطل الدوري، وأتلتيكو بيلباو بطل الكأس، وريال مدريد وصيف الدوري، وبرشلونة بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره أتلتيكو مدريد في الـ12 من يناير في نصف النهائي الأول، في المقابل، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو مرتقب في الملاعب السعودية، ويلعب النهائي في 16 يناير على ملعب الملك عبد الله في جدة.
وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الـ14 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويختتم في 22 مايو 2022، بحسب البرنامج الرسمي الذي كشف عنه الاتحاد الإسباني للعبة الاثنين.
وسيلعب نهائي كأس الملك في 23 إبريل 2022، وكأس السوبر بين 12 و16 يناير 2022.

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