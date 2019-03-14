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باحثون بجامعة أوتريخت الهولندية يبتكرون دواءً لـ"كورونا"

يحتاج إلى أشهر لتوفيره

نقلت وكالة أنسا الإيطالية عن باحثين في جامعة أوتريخت الهولندية، اليوم (السبت)، أنه جرى تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الباحثون أن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة، متخصص في التعرف على البروتين، الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافوا الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.

وبينت "أنسا" أن البحث نشر على موقع "بيوركسف" من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ.

فيروس كورونا الجديد

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باحثون بجامعة أوتريخت الهولندية يبتكرون دواءً لـ"كورونا"
سبق

نقلت وكالة أنسا الإيطالية عن باحثين في جامعة أوتريخت الهولندية، اليوم (السبت)، أنه جرى تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الباحثون أن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة، متخصص في التعرف على البروتين، الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافوا الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.

وبينت "أنسا" أن البحث نشر على موقع "بيوركسف" من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:32 PM

باحثون بجامعة أوتريخت الهولندية يبتكرون دواءً لـ"كورونا"

يحتاج إلى أشهر لتوفيره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,073

نقلت وكالة أنسا الإيطالية عن باحثين في جامعة أوتريخت الهولندية، اليوم (السبت)، أنه جرى تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الباحثون أن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة، متخصص في التعرف على البروتين، الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافوا الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.

وبينت "أنسا" أن البحث نشر على موقع "بيوركسف" من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ.

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