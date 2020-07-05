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تعقيم وتغليف الجمرات بأكياس ضمن "بروتوكولات الرمي" لحج 1441هـ

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441 هـ.

وفيما يخص رمي الجمرات، تضمنت البروتوكولات: تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا، ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قِبل الجهة المنظمة.

كما يجب جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجًا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، أو بما يضمن مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

كما تضمنت البروتوكولات: توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

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تعقيم وتغليف الجمرات بأكياس ضمن "بروتوكولات الرمي" لحج 1441هـ
سبق

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441 هـ.

وفيما يخص رمي الجمرات، تضمنت البروتوكولات: تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا، ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قِبل الجهة المنظمة.

كما يجب جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجًا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، أو بما يضمن مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

كما تضمنت البروتوكولات: توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:05 PM

تعقيم وتغليف الجمرات بأكياس ضمن "بروتوكولات الرمي" لحج 1441هـ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,571

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441 هـ.

وفيما يخص رمي الجمرات، تضمنت البروتوكولات: تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقًا، ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قِبل الجهة المنظمة.

كما يجب جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجًا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، أو بما يضمن مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

كما تضمنت البروتوكولات: توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

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