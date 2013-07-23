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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

و1412 حالة وفاة

سجّلت البرازيل 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1412 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 19523711 حالة إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 547016 شخصاً.

والبرازيل لديها حالياً ثاني أعلى عددٍ من الوفيات بسبب الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عددٍ من حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19
سبق

سجّلت البرازيل 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1412 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 19523711 حالة إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 547016 شخصاً.

والبرازيل لديها حالياً ثاني أعلى عددٍ من الوفيات بسبب الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عددٍ من حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
01:22 PM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

و1412 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1412 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 19523711 حالة إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 547016 شخصاً.

والبرازيل لديها حالياً ثاني أعلى عددٍ من الوفيات بسبب الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عددٍ من حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند.

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