النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء

قبل ختام الدوري بجولة

نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.

كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء
سبق

نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.

كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
10:57 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
11:56 PM

"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء

قبل ختام الدوري بجولة

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,305

نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.

كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,091
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,237

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة