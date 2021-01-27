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هطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك.. والدفاع المدني يحذر

"الشمري" دعا إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنُّب النزول بها

هطلت أمطار متوسطة، ولكنها متوالية، على معظم محافظات ومراكز منطقة تبوك الساحلية، شملت (بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة)، وبدأت منذ عصر اليوم. فيما شهدت مدينة تبوك أمطارًا متوسطة عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس السبت، ومن المتوقع استمرارها حتى ساعات باكرة من صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، حذَّر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد؛ إذ قال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري: تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفت إلى أن بداية الحالة المتوقعة الساعة الـ(٠٠: 06) صباح اليوم الأحد، ونهايتها الساعة الـ(٠٠: 18) من اليوم نفسه.

وأضاف "الشمري": نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

كما شدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.. وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك.. والدفاع المدني يحذر
سبق

هطلت أمطار متوسطة، ولكنها متوالية، على معظم محافظات ومراكز منطقة تبوك الساحلية، شملت (بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة)، وبدأت منذ عصر اليوم. فيما شهدت مدينة تبوك أمطارًا متوسطة عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس السبت، ومن المتوقع استمرارها حتى ساعات باكرة من صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، حذَّر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد؛ إذ قال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري: تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفت إلى أن بداية الحالة المتوقعة الساعة الـ(٠٠: 06) صباح اليوم الأحد، ونهايتها الساعة الـ(٠٠: 18) من اليوم نفسه.

وأضاف "الشمري": نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

كما شدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.. وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:09 AM

هطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك.. والدفاع المدني يحذر

"الشمري" دعا إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنُّب النزول بها

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نواف الغضوري - تبوك
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هطلت أمطار متوسطة، ولكنها متوالية، على معظم محافظات ومراكز منطقة تبوك الساحلية، شملت (بجدة والسرو وشقري والديسة والبديعة)، وبدأت منذ عصر اليوم. فيما شهدت مدينة تبوك أمطارًا متوسطة عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس السبت، ومن المتوقع استمرارها حتى ساعات باكرة من صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، حذَّر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد؛ إذ قال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري: تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفت إلى أن بداية الحالة المتوقعة الساعة الـ(٠٠: 06) صباح اليوم الأحد، ونهايتها الساعة الـ(٠٠: 18) من اليوم نفسه.

وأضاف "الشمري": نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

كما شدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.. وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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