إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

نتائج تحليلات الفيروس كانت إيجابية

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".