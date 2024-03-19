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إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

نتائج تحليلات الفيروس كانت إيجابية

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

فيروس كورونا الجديد

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إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"
سبق

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
06:15 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:23 PM

إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

نتائج تحليلات الفيروس كانت إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

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