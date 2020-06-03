النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد غيابٍ زاد المعروض.. باعة العسل يفترشون أرصفة السوق الشعبي بمحايل

حياة تعود والسوق يشهد قوة شرائية كبيرة وانتشارًا كبيرًا للنحّالين والتجار

عادت الحياة مجددًا ولكن بنكهة العسل هذه المرة، ورصدت "سبق" مطلع هذا الأسبوع انتشارًا كبيرًا لباعة العسل الذين افترشوا أرصفة السوق الشعبي بمحايل، بعد أن غابوا عن المشهد بسبب منع التجول الكلي الذي زاد من وفرة المنتج.

وشَهِد السوق قوة شرائية كبيرة مع أول يوم لعودته؛ حيث يعتبر سوق محايل من أهم الأسواق في المنطقة، ويشهد توافدًا للباعة من مختلف أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها؛ فضلًا عن المحافظات المجاورة.

ويحرص تجار المنتج من مختلف أرجاء المملكة على شراء العسل التهامي؛ نظرًا لتنوعه وما يمتاز به من جودة عالية.

وطالَبَ الباعة والمتسوقون الجهات المختصة بتوفير مكان مغطى يقيهم من الشمس الحارقة والحرارة العالية التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

وكان اللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير، قد وجّه في وقت سابق جميع مديري الشرط بالمحافظات، بتسهيل تنقل النحالين، بعد التأكد من استخدامهم لسيارات النقل المخصصة وحملهم ما يثبت انتماءهم للمهنة مثل السجل الزراعي أو السجل التجاري أو بطاقة النحالين.

وجاء التوجيه بناء على توجيه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المبنيّ على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين بأبها، والذي ذكر فيه حينها أن هذه الأيام بداية موسم عسل السمر ونحالي منطقة عسير، يحتاجون إلى نقل نحلهم ليلًا كونه يتعذر على النحال نقل نحله خلال فترة النهار، ولما يشكله العسل من مصدر دخل مهم للنحال، ويعد مصدرًا من مصادر الغذاء الهامة للدولة.

وكان التوجيه قد صدر تزامنًا مع منع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد.

محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد غيابٍ زاد المعروض.. باعة العسل يفترشون أرصفة السوق الشعبي بمحايل
سبق

عادت الحياة مجددًا ولكن بنكهة العسل هذه المرة، ورصدت "سبق" مطلع هذا الأسبوع انتشارًا كبيرًا لباعة العسل الذين افترشوا أرصفة السوق الشعبي بمحايل، بعد أن غابوا عن المشهد بسبب منع التجول الكلي الذي زاد من وفرة المنتج.

وشَهِد السوق قوة شرائية كبيرة مع أول يوم لعودته؛ حيث يعتبر سوق محايل من أهم الأسواق في المنطقة، ويشهد توافدًا للباعة من مختلف أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها؛ فضلًا عن المحافظات المجاورة.

ويحرص تجار المنتج من مختلف أرجاء المملكة على شراء العسل التهامي؛ نظرًا لتنوعه وما يمتاز به من جودة عالية.

وطالَبَ الباعة والمتسوقون الجهات المختصة بتوفير مكان مغطى يقيهم من الشمس الحارقة والحرارة العالية التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

وكان اللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير، قد وجّه في وقت سابق جميع مديري الشرط بالمحافظات، بتسهيل تنقل النحالين، بعد التأكد من استخدامهم لسيارات النقل المخصصة وحملهم ما يثبت انتماءهم للمهنة مثل السجل الزراعي أو السجل التجاري أو بطاقة النحالين.

وجاء التوجيه بناء على توجيه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المبنيّ على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين بأبها، والذي ذكر فيه حينها أن هذه الأيام بداية موسم عسل السمر ونحالي منطقة عسير، يحتاجون إلى نقل نحلهم ليلًا كونه يتعذر على النحال نقل نحله خلال فترة النهار، ولما يشكله العسل من مصدر دخل مهم للنحال، ويعد مصدرًا من مصادر الغذاء الهامة للدولة.

وكان التوجيه قد صدر تزامنًا مع منع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:17 PM

بعد غيابٍ زاد المعروض.. باعة العسل يفترشون أرصفة السوق الشعبي بمحايل

حياة تعود والسوق يشهد قوة شرائية كبيرة وانتشارًا كبيرًا للنحّالين والتجار

A A A
محمد طيران - محايل عسير
5
5,901

عادت الحياة مجددًا ولكن بنكهة العسل هذه المرة، ورصدت "سبق" مطلع هذا الأسبوع انتشارًا كبيرًا لباعة العسل الذين افترشوا أرصفة السوق الشعبي بمحايل، بعد أن غابوا عن المشهد بسبب منع التجول الكلي الذي زاد من وفرة المنتج.

وشَهِد السوق قوة شرائية كبيرة مع أول يوم لعودته؛ حيث يعتبر سوق محايل من أهم الأسواق في المنطقة، ويشهد توافدًا للباعة من مختلف أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها؛ فضلًا عن المحافظات المجاورة.

ويحرص تجار المنتج من مختلف أرجاء المملكة على شراء العسل التهامي؛ نظرًا لتنوعه وما يمتاز به من جودة عالية.

وطالَبَ الباعة والمتسوقون الجهات المختصة بتوفير مكان مغطى يقيهم من الشمس الحارقة والحرارة العالية التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

وكان اللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير، قد وجّه في وقت سابق جميع مديري الشرط بالمحافظات، بتسهيل تنقل النحالين، بعد التأكد من استخدامهم لسيارات النقل المخصصة وحملهم ما يثبت انتماءهم للمهنة مثل السجل الزراعي أو السجل التجاري أو بطاقة النحالين.

وجاء التوجيه بناء على توجيه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المبنيّ على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين بأبها، والذي ذكر فيه حينها أن هذه الأيام بداية موسم عسل السمر ونحالي منطقة عسير، يحتاجون إلى نقل نحلهم ليلًا كونه يتعذر على النحال نقل نحله خلال فترة النهار، ولما يشكله العسل من مصدر دخل مهم للنحال، ويعد مصدرًا من مصادر الغذاء الهامة للدولة.

وكان التوجيه قد صدر تزامنًا مع منع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,853

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة