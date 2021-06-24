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لسرعة إنهاء إجراءاتهم.. "جزائية الخبر" تصدر 53 حكمًا بقضايا سجناء الدمام

منهم 43 متهمًا بقضية واحدة لإحدى الشركات و10 متهمين بقضايا متنوعة

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر، أمس الأحد، ٥٣ حكمًا جزائيًا بعد قيام الشيخ مناحي الودعاني الدوسري القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة الخبر بالشخوص إلى الإدارة العامة لسجن الدمام للنظر في قضايا السجناء المقيمين من النزلاء بالإدارة العامة بسجن الدمام وعددهم ٥٣ نزيلاً وإصدار أحكام جزائية بحقهم.

وتفصيلاً، جاءت الأحكام على النحو التالي: عدد (٤٣) متهمًا في قضية واحدة بإحدى الشركات، عدد (١٠) متهمين في قضايا متنوعة، بعد التنسيق بين القاضي الدوسري ومدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ومدير الشؤون القانونية بسجون المنطقة النقيب عايض المري، وذلك تقديرًا من القاضي واختصارًا للجهد والقوة التي ستقوم بنقلهم لمحكمة الخبر في وقت واحد.

ونوه العميد النفجان بأن ذلك انطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بالحرص على سرعة إنهاء إجراءات السجناء وتذليل كل الصعوبات، وتقدم العميد النفجان شكره وامتنانه لوزارة العدل لاهتمامها الدائم بتسريع نظر قضايا السجناء ولرئيس المحكمة الجزائية بالخبر وناظر القضية الشيخ مناحي الودعاني للجهد المبذول في إنهاء محاكمة هذا العدد من السجناء داخل السجن وفي يوم واحد .

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لسرعة إنهاء إجراءاتهم.. "جزائية الخبر" تصدر 53 حكمًا بقضايا سجناء الدمام
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر، أمس الأحد، ٥٣ حكمًا جزائيًا بعد قيام الشيخ مناحي الودعاني الدوسري القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة الخبر بالشخوص إلى الإدارة العامة لسجن الدمام للنظر في قضايا السجناء المقيمين من النزلاء بالإدارة العامة بسجن الدمام وعددهم ٥٣ نزيلاً وإصدار أحكام جزائية بحقهم.

وتفصيلاً، جاءت الأحكام على النحو التالي: عدد (٤٣) متهمًا في قضية واحدة بإحدى الشركات، عدد (١٠) متهمين في قضايا متنوعة، بعد التنسيق بين القاضي الدوسري ومدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ومدير الشؤون القانونية بسجون المنطقة النقيب عايض المري، وذلك تقديرًا من القاضي واختصارًا للجهد والقوة التي ستقوم بنقلهم لمحكمة الخبر في وقت واحد.

ونوه العميد النفجان بأن ذلك انطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بالحرص على سرعة إنهاء إجراءات السجناء وتذليل كل الصعوبات، وتقدم العميد النفجان شكره وامتنانه لوزارة العدل لاهتمامها الدائم بتسريع نظر قضايا السجناء ولرئيس المحكمة الجزائية بالخبر وناظر القضية الشيخ مناحي الودعاني للجهد المبذول في إنهاء محاكمة هذا العدد من السجناء داخل السجن وفي يوم واحد .

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:35 PM

لسرعة إنهاء إجراءاتهم.. "جزائية الخبر" تصدر 53 حكمًا بقضايا سجناء الدمام

منهم 43 متهمًا بقضية واحدة لإحدى الشركات و10 متهمين بقضايا متنوعة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
2
318

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر، أمس الأحد، ٥٣ حكمًا جزائيًا بعد قيام الشيخ مناحي الودعاني الدوسري القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة الخبر بالشخوص إلى الإدارة العامة لسجن الدمام للنظر في قضايا السجناء المقيمين من النزلاء بالإدارة العامة بسجن الدمام وعددهم ٥٣ نزيلاً وإصدار أحكام جزائية بحقهم.

وتفصيلاً، جاءت الأحكام على النحو التالي: عدد (٤٣) متهمًا في قضية واحدة بإحدى الشركات، عدد (١٠) متهمين في قضايا متنوعة، بعد التنسيق بين القاضي الدوسري ومدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ومدير الشؤون القانونية بسجون المنطقة النقيب عايض المري، وذلك تقديرًا من القاضي واختصارًا للجهد والقوة التي ستقوم بنقلهم لمحكمة الخبر في وقت واحد.

ونوه العميد النفجان بأن ذلك انطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بالحرص على سرعة إنهاء إجراءات السجناء وتذليل كل الصعوبات، وتقدم العميد النفجان شكره وامتنانه لوزارة العدل لاهتمامها الدائم بتسريع نظر قضايا السجناء ولرئيس المحكمة الجزائية بالخبر وناظر القضية الشيخ مناحي الودعاني للجهد المبذول في إنهاء محاكمة هذا العدد من السجناء داخل السجن وفي يوم واحد .

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