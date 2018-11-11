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انطلاق بطولة "تركي آل الشيخ" في مدرسة الملك عبدالله بخاط

أطلقت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمركز خاط بطولة المستشار تركي آل الشيخ لكرة القدم، وذلك في ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة.

وقال لـ"سبق" قائد المدرسة مشرف بن محمد العمري: إيماناً بما يقوم به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ من أعمال لإظهار رياضة الوطن بما يليق بها، فقد تم اعتماد مسمى الدوري المدرسي بمدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط ببطولة تركي آل الشيخ، مع خالص دعائنا له بالتوفيق لما فيه مصلحة الوطن والرياضة السعودية.

وبيّن أن البطولة تقام على ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة، مؤكداً أن المدرسة لها شراكات مجتمعية ومؤسسية مع مختلف أطياف ومؤسسات المجتمع، وأنها تشركهم في جميع فعالياتها واحتفالاتها وأن المدرسة خطت خطوات في سبيل البحث عن متكفل بإقامة صالة رياضية وخاطبت عدة جهات في ذلك.

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انطلاق بطولة "تركي آل الشيخ" في مدرسة الملك عبدالله بخاط
سبق

أطلقت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمركز خاط بطولة المستشار تركي آل الشيخ لكرة القدم، وذلك في ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة.

وقال لـ"سبق" قائد المدرسة مشرف بن محمد العمري: إيماناً بما يقوم به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ من أعمال لإظهار رياضة الوطن بما يليق بها، فقد تم اعتماد مسمى الدوري المدرسي بمدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط ببطولة تركي آل الشيخ، مع خالص دعائنا له بالتوفيق لما فيه مصلحة الوطن والرياضة السعودية.

وبيّن أن البطولة تقام على ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة، مؤكداً أن المدرسة لها شراكات مجتمعية ومؤسسية مع مختلف أطياف ومؤسسات المجتمع، وأنها تشركهم في جميع فعالياتها واحتفالاتها وأن المدرسة خطت خطوات في سبيل البحث عن متكفل بإقامة صالة رياضية وخاطبت عدة جهات في ذلك.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:21 PM

انطلاق بطولة "تركي آل الشيخ" في مدرسة الملك عبدالله بخاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أطلقت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمركز خاط بطولة المستشار تركي آل الشيخ لكرة القدم، وذلك في ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة.

وقال لـ"سبق" قائد المدرسة مشرف بن محمد العمري: إيماناً بما يقوم به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ من أعمال لإظهار رياضة الوطن بما يليق بها، فقد تم اعتماد مسمى الدوري المدرسي بمدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط ببطولة تركي آل الشيخ، مع خالص دعائنا له بالتوفيق لما فيه مصلحة الوطن والرياضة السعودية.

وبيّن أن البطولة تقام على ملعب الشراكة المجتمعية بالمدرسة، مؤكداً أن المدرسة لها شراكات مجتمعية ومؤسسية مع مختلف أطياف ومؤسسات المجتمع، وأنها تشركهم في جميع فعالياتها واحتفالاتها وأن المدرسة خطت خطوات في سبيل البحث عن متكفل بإقامة صالة رياضية وخاطبت عدة جهات في ذلك.

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