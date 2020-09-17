لراحة بالك.. "اكسترا" تعلن عن مجموعة خدماتها المضافة في حُلتها الجديدة

تقدم لعملائها باقات متكاملة تلبي كافة احتياجاتهم وفق أعلى المعايير

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، عن قيامها بتطوير قائمة خدماتها المضافة وإطلاقها بحلتها الجديدة تحت مسمى "خدمات اكسترا" مستخدمة شعار (لراحة بالك)؛ حيث تقدم لعملائها باقات متكاملة من الخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم، والمتمثلة في " تجهيز اكسترا" و"ضمان اكسترا" و"حماية اكسترا" و"صيانة اكسترا".

وتتميز كل خدمة بمزاياها المنفردة والتي تضمن حصول العميل على أعلى معايير الجودة. فتختص خدمة "تجهيز اكسترا" بإعداد وتجهيز الجهاز للعميل ليتلاءم مع طابعه الشخصي. أما خدمة "ضمان اكسترا" فتضمن للعميل الحفاظ على جهازه لأطول وقت ممكن؛ فيما تختص خدمة "حماية اكسترا" بأجهزة الكمبيوتر والجوال؛ لتمنح العميل خدمات على مدار الساعة ومن أي مكان.

ويمكن للعملاء الذين يعانون من أعطال في الأجهزة المنزلية، مثل التلفزيونات والثلاجات والغسالات، اللجوء إلى خدمة "صيانة اكسترا" للحصول على المساعدة المطلوبة؛ حيث يقوم الفنيون الخبراء بزيارة منزل العميل والتحقق من حالة المنتج، إلى جانب القيام بإجراء أعمال الصيانة، والإصلاح مع ضمان استخدام قطع الغيار الأصلية؛ علمًا بأن فريق "خدمات اكسترا" لا يتقاضى أية أجور في حال لم يتمكن فنيوها من إصلاح العطل.

كما تشتمل خدمة الصيانة على باقات التنظيف الاحترافي للمكيفات، والتي تم تصميمها خصيصًا للحفاظ على جودة أداء مكيفات الهواء وإبقائها في حالة ممتازة؛ حيث يمكن للعملاء طلب إجراء تنظيف احترافي لأنظمة تكييف الهواء وصيانتها في منازلهم، إلى جانب إعادة تعبئة غاز التبريد في المكيف عند الحاجة.

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل؛ وذلك عن طريق تحميل التطبيق الإلكتروني أو عبر الاتصال بالرقم الموحد لاكسترا 920004123.

وقال مسؤول العلاقات العامة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا): "لقد لاقت خدمات اكسترا صدىً إيجابيًّا واسعًا لدى عملائنا؛ الأمر الذي دفع بنا إلى تطويرها؛ وذلك حرصًا على ضمان المرونة والملاءمة التي تسعى (اكسترا) إلى تقديمها لعملائها في المملكة؛ لأننا في اكسترا حريصون على تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم، وضمان حصولهم على مستوى الجودة الذي يرتبط لديهم باسم (اكسترا)، ونحن حاليًا نعتمد على الثقة التي تجمعنا بعملائنا وتميزنا عن منافسينا، وتجعل من متاجرنا محطة شاملة لتلبية احتياجات عملائنا من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية".