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فجرًا بالحرم.. تشييع جثامين الأستاذة الجامعية وأبنائها الثلاثة ضحايا "حريق مكة"

دُفنوا بمقبرة الشهداء بالشرائع.. أحد الضحايا طالب طب بالسنة الأخيرة وآخر مهندس

ودّعت جموع غفيرة، فجر اليوم، الدكتورة عزيزة الشهري أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة، التي لقيت مصرعها صباح أمس، هي وثلاثة من أبنائها؛ جراء حريق اندلع بمنزلهم في بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقد أديت الصلاة على الضحايا "الأم وأولادها" بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام، ثم ووريت جثامينهم مقبرة شهداء الحرم خلف حجز الشرائع بمكة، وسط مشاهد باكية.

وكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، قد شهد أمس حريقًا اندلع في شقة بإحدى العمائر، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم اختناقًا بغازات الحريق؛ حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وخلّف الحريق وراءه أربع وفيات (أمًّا وثلاثة من أبنائها)؛ حيث تعمل الأم في جامعة جدة أستاذًا للفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية؛ بينما الأبناء أحدهم طالب بالسنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة أم القرى، والآخر مهندس.

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فجرًا بالحرم.. تشييع جثامين الأستاذة الجامعية وأبنائها الثلاثة ضحايا "حريق مكة"
سبق

ودّعت جموع غفيرة، فجر اليوم، الدكتورة عزيزة الشهري أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة، التي لقيت مصرعها صباح أمس، هي وثلاثة من أبنائها؛ جراء حريق اندلع بمنزلهم في بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقد أديت الصلاة على الضحايا "الأم وأولادها" بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام، ثم ووريت جثامينهم مقبرة شهداء الحرم خلف حجز الشرائع بمكة، وسط مشاهد باكية.

وكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، قد شهد أمس حريقًا اندلع في شقة بإحدى العمائر، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم اختناقًا بغازات الحريق؛ حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وخلّف الحريق وراءه أربع وفيات (أمًّا وثلاثة من أبنائها)؛ حيث تعمل الأم في جامعة جدة أستاذًا للفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية؛ بينما الأبناء أحدهم طالب بالسنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة أم القرى، والآخر مهندس.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:14 PM

فجرًا بالحرم.. تشييع جثامين الأستاذة الجامعية وأبنائها الثلاثة ضحايا "حريق مكة"

دُفنوا بمقبرة الشهداء بالشرائع.. أحد الضحايا طالب طب بالسنة الأخيرة وآخر مهندس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
23
36,719

ودّعت جموع غفيرة، فجر اليوم، الدكتورة عزيزة الشهري أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة، التي لقيت مصرعها صباح أمس، هي وثلاثة من أبنائها؛ جراء حريق اندلع بمنزلهم في بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقد أديت الصلاة على الضحايا "الأم وأولادها" بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام، ثم ووريت جثامينهم مقبرة شهداء الحرم خلف حجز الشرائع بمكة، وسط مشاهد باكية.

وكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، قد شهد أمس حريقًا اندلع في شقة بإحدى العمائر، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم اختناقًا بغازات الحريق؛ حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وخلّف الحريق وراءه أربع وفيات (أمًّا وثلاثة من أبنائها)؛ حيث تعمل الأم في جامعة جدة أستاذًا للفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية؛ بينما الأبناء أحدهم طالب بالسنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة أم القرى، والآخر مهندس.

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