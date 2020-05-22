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وزير الرياضة الإسباني: لا أعرف موعد استئناف الدوري

أكد خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، وزير الثقافة والرياضة الإسباني، اليوم الجمعة أنه لا يعرف موعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الذي توقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا القرار في يد وزارة الصحة التي ستحدد الموعد المناسب لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أوريبيس في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لا أعرف، وزير الصحة سيحدد الموعد، لدينا جداول زمنية وبروتوكولات، ومواعيد محتملة، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة سير الأمور في الأسابيع الحالية، وعدم حدوث انتكاسة صحية جديدة".

ولم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، ولكنها لن تمضي قُدمًا في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة، اليوم الجمعة: "إن الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى، ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنًا". وأضاف: "التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح".

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أن هذا التاريخ ما زال يُنظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وزير الرياضة الإسباني: لا أعرف موعد استئناف الدوري
سبق

أكد خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، وزير الثقافة والرياضة الإسباني، اليوم الجمعة أنه لا يعرف موعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الذي توقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا القرار في يد وزارة الصحة التي ستحدد الموعد المناسب لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أوريبيس في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لا أعرف، وزير الصحة سيحدد الموعد، لدينا جداول زمنية وبروتوكولات، ومواعيد محتملة، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة سير الأمور في الأسابيع الحالية، وعدم حدوث انتكاسة صحية جديدة".

ولم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، ولكنها لن تمضي قُدمًا في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة، اليوم الجمعة: "إن الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى، ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنًا". وأضاف: "التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح".

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أن هذا التاريخ ما زال يُنظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:31 PM

وزير الرياضة الإسباني: لا أعرف موعد استئناف الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، وزير الثقافة والرياضة الإسباني، اليوم الجمعة أنه لا يعرف موعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الذي توقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا القرار في يد وزارة الصحة التي ستحدد الموعد المناسب لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أوريبيس في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لا أعرف، وزير الصحة سيحدد الموعد، لدينا جداول زمنية وبروتوكولات، ومواعيد محتملة، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة سير الأمور في الأسابيع الحالية، وعدم حدوث انتكاسة صحية جديدة".

ولم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، ولكنها لن تمضي قُدمًا في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة، اليوم الجمعة: "إن الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى، ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنًا". وأضاف: "التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح".

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أن هذا التاريخ ما زال يُنظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء.

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