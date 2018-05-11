والد الزميل هادي شرجاب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض.
الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض.
الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض.
الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل هادي محمد شرجاب بعد معاناة مع المرض.
الزميل هادي شرجاب يتلقى العزاء على جوال رقم 0551049779.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميل هادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.