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إعلامي "فرنسي" يكشف عن وجهة "قوميز" محترف "الهلال" السابق

كشف الإعلامي الفرنسي سيباستيان دينيس عن الوجهة المقبلة للفرنسي بافيتمبي قوميز محترف الهلال السابق.

وقال الإعلامي: إن اللاعب سينتقل لنادي غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، بعد أن رحل قوميز عن الهلال.

وكان قوميز لاعبًا في غلطة سراي قبل أن ينتقل للهلال في صيف 2018 ليحقق مع الزعيم ألقابًا تاريخية مثل لقبين للبطولة الآسيوية بخلاف بطولات للدوري وللكأس وللسوبر.

قوميز الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلامي "فرنسي" يكشف عن وجهة "قوميز" محترف "الهلال" السابق
سبق

كشف الإعلامي الفرنسي سيباستيان دينيس عن الوجهة المقبلة للفرنسي بافيتمبي قوميز محترف الهلال السابق.

وقال الإعلامي: إن اللاعب سينتقل لنادي غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، بعد أن رحل قوميز عن الهلال.

وكان قوميز لاعبًا في غلطة سراي قبل أن ينتقل للهلال في صيف 2018 ليحقق مع الزعيم ألقابًا تاريخية مثل لقبين للبطولة الآسيوية بخلاف بطولات للدوري وللكأس وللسوبر.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:41 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:10 AM

إعلامي "فرنسي" يكشف عن وجهة "قوميز" محترف "الهلال" السابق

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
6,325

كشف الإعلامي الفرنسي سيباستيان دينيس عن الوجهة المقبلة للفرنسي بافيتمبي قوميز محترف الهلال السابق.

وقال الإعلامي: إن اللاعب سينتقل لنادي غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، بعد أن رحل قوميز عن الهلال.

وكان قوميز لاعبًا في غلطة سراي قبل أن ينتقل للهلال في صيف 2018 ليحقق مع الزعيم ألقابًا تاريخية مثل لقبين للبطولة الآسيوية بخلاف بطولات للدوري وللكأس وللسوبر.

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