"128" حالة مرضية انضمت لبرنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد في 2018

الفريق الطبي المكون من 5 أشخاص نفذ 3111 زيارة للمنازل

كشفت إحصائية عام 2018م المنصرم عن انضمام 128 حالة مرضية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها الفريق الطبي 3111 زيارة طبية للمرضى في منازلهم، علماً أن الفريق الطبي يتكون من طبيب وممرض ومعالج طبيعي وأخصائي رعاية تنفسية وخدمة اجتماعية.



كما بينت الإحصائية تجهيز جميع المرضى المحالين لبرنامج الرعاية المنزلية سواء المنظمين للبرنامج أو تمت إحالتهم لبرامج المستشفيات الطرفية خلال عام 2018هـ عدد 106 أسرة طبية كهربائية، وعدد 98 مرتبة هوائية، وكذلك عدد 30 جهاز ضغط إلكترونيا، بالإضافة إلى 22 جهاز شفط سوائل و15 جهاز مولد أكسجين، و15 جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم، وعدد 6 أجهزة بخار، بالإضافة إلى عدد 3 أجهزة سي باب، وعدد 1 جهاز باي باب، و45 كرسيا متحركا، و15 كرسي حمام، وكذلك عدد 22 جهاز سكر، و2 أسطوانة أكسجين.



كما قام البرنامج بتقديم عدة رعايات طبية بعدد 3905 رعاية ما بين غيارات جروح، علاج طبيعي، متابعة الضغط والسكر وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية وتحاليل مخبرية.



وتم خلال عام 2018م البدء بتطبيق خدمة العلاج الوريدي؛ وهي خدمة آمنة وفعالة تقدم للمريض في منزله تحت إشراف طبيبه المعالج بالمستشفى، مع إشراك طبيب الأمراض المعدية والصيدلي السريري، مع فريق الرعاية المنزلية لإيصال الخدمة للمريض في منزله، وتشمل الخدمة المرضى الذين يتطلب وجودهم في المستشفى العلاج بالمضاد الحيوي فقط، فيتم التنسيق لهم حسب آلية وضعت لذلك، وتسهيل خروجهم للمنزل وإكمال البرنامج العلاجي في المنزل بدلاً من بقائهم بالمستشفى.

ويقوم برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) التي تقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.