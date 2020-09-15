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أمير الباحة يكرّم المشاركين في مهرجان الرمان التاسع

أشاد بنتائجه الإيجابية على المنطقة وأهلها

كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في الإمارة، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية والداعمين والمؤسسات الأهلية المشاركة بمهرجان الرمان في نسخته التاسعة.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة تزخر بالعديد من المقومات الزراعية، حاثًّا على بذل الجهود للعناية بالمنتجات الزراعية بالمنطقة وتنميتها والتوسع في إقامة المدرجات الزراعية.

وأشاد أمير الباحة بنجاح مهرجان الرمان في نسخته التاسعة، وما حققه من نتائج إيجابية تنعكس على المنطقة وأهلها، منوهًا إلى الدعم السخي من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - للزراعة والمزارعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وجهوده في إنجاح مثل هذه المهرجانات بالمنطقة، واعدين ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته.

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أمير الباحة يكرّم المشاركين في مهرجان الرمان التاسع
سبق

كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في الإمارة، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية والداعمين والمؤسسات الأهلية المشاركة بمهرجان الرمان في نسخته التاسعة.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة تزخر بالعديد من المقومات الزراعية، حاثًّا على بذل الجهود للعناية بالمنتجات الزراعية بالمنطقة وتنميتها والتوسع في إقامة المدرجات الزراعية.

وأشاد أمير الباحة بنجاح مهرجان الرمان في نسخته التاسعة، وما حققه من نتائج إيجابية تنعكس على المنطقة وأهلها، منوهًا إلى الدعم السخي من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - للزراعة والمزارعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وجهوده في إنجاح مثل هذه المهرجانات بالمنطقة، واعدين ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:03 PM

أمير الباحة يكرّم المشاركين في مهرجان الرمان التاسع

أشاد بنتائجه الإيجابية على المنطقة وأهلها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في الإمارة، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية والداعمين والمؤسسات الأهلية المشاركة بمهرجان الرمان في نسخته التاسعة.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة تزخر بالعديد من المقومات الزراعية، حاثًّا على بذل الجهود للعناية بالمنتجات الزراعية بالمنطقة وتنميتها والتوسع في إقامة المدرجات الزراعية.

وأشاد أمير الباحة بنجاح مهرجان الرمان في نسخته التاسعة، وما حققه من نتائج إيجابية تنعكس على المنطقة وأهلها، منوهًا إلى الدعم السخي من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - للزراعة والمزارعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وجهوده في إنجاح مثل هذه المهرجانات بالمنطقة، واعدين ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته.

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