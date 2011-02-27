مسؤول سعودي يأسف لعدم وجود مقرر عن التصنيع العسكري بجامعة البترول

أكد خلال مشاركته في "أفد 2018" أن فريقاً يبحث وجود مثل هذه التخصصات

أبدى مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، أسفه لخلوّ الجامعة من وجود أي مقرر مختص عن التصنيع العسكري؛ مشيراً إلى وجود فريق يعكف الآن على بحث وجود مثل هذه التخصصات بمقررات اختيارية.

وأكد "السلطان"، في ندوة مُقامة على هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، أننا بحاجة إلى زيادة المحتوى المحلي والمحتوى التقني، وأهمية وجود جامعات على مستوى عالٍ من التقنية المتقدمة في مجال التصنيع بمشاركة قطاع الأعمال في البحوث والتطوير.

وأوضح في ندوة حملت عنوان "رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي"، أن الجامعة بدأت في عام 2008 بثلاث اختراعات فقط؛ ولكنها تضاعفت في عام 2017 ووصلت إلى 183 بفضل نشر ثقافة الابتكار.

وشدد "السلطان" على أهمية وجود علاقة مميزة بين الجامعة والصناعة؛ بحيث يضع الصناعيون احتياجاتهم ورغباتهم، وتبحث الجامعة لتبتكر وتنتج؛ مبيناً أن اتجاه الجامعة كان يركز على صناعة "البيتروكاميكل" وتقنيات تطوير الصناعة البترولية؛ مشيراً إلى أهمية وجود الابتكار والتنافسية.

وقال: "الدول المتقدمة في الابتكار هي في الأصل متقدمة في التنافسية وفي مجال التعليم العالي؛ مشدداً على ضرورة وجود الابتكار؛ ولكنه لن يوجد بدون تعليم متميز وبناء نظام كامل تعليمياً وابتكارياً وبحثياً؛ بالإضافة إلى وجود دعم لريادة الأعمال ومسرعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وكان ستار اليوم الثاني لمعرض القوات المسلحة قد أُسدل وسط فعاليات وندوات ومحاضرات بحضور مكثف؛ حيث بلغ عدد الشركات والمصانع المحلية المشاركة في المعرض 143 شركة؛ فيما بلغت الشركات العالمية 68 شركة، ووصل عدد الجهات المشاركة بفرص استثمارية لـ22 جهة؛ فيما بلغ عدد شركات التوطين خمس شركات، أما الجهات الحكومية فبلغت 38 جهة حكومية.

وفيما يتعلق بالشركات الخارجية، فثمة تسع دول مشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم المحتوى المحلي "أفد 2018" وهي: كوريا الجنوبية بـ26 شركة، وجمهورية تركيا بـ21 شركة.. وتركيا ضيف شرف، والولايات المتحدة الأمريكية بعشر شركات، وجمهورية فرنسا بـ6 شركات، وكل من ألمانيا، وباكستان، والصين، والمملكة المتحدة، وجمهورية إسبانيا بشركة واحدة.

يشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بنسخته الرابعة "أفد 2018"؛ ينطلق تحت شعار "صناعتنا قوتنا" في الفترة من 15- 9 جمادى الآخرة 1439هـ/ 25 فبراير- 3 مارس 2018م؛ وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويأتي بتنظيم من شركة الحارثي.

ويقدم المعرض حوالى 80 ألف فرصة استثمارية متوقعة أمام رجال الأعمال والشركات والمصانع الوطنية، إلى جانب أن النسخة الرابعة تشهد توسعاً في عدد المشاركات ونوعيتها؛ إذ تشارك عدة شركات محلية وإقليمية وعالمية.

وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المعرض وفعالياته؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://afed.com.sa، أو على حساب المعرض في منصة "تويتر" @AFED_KSA.