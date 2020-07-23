النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خمسة أيام تفصل الشمراني عن العودة لتدريبات الاتحاد

الإدارة سمحت للنجار بالعودة إلى جدة

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدان الشمراني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وفي سياق متصل تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمعسكره التحضيري في مدينة أبها استعداداً لاستئناف المنافسات.

حيث أجرى المدرب البرازيلي كاريلي اليوم حصة تدريبية واحدة في الفترة المسائية؛ ركز فيها على الجوانب الفنية قبل اللقاء الأخير في المعسكر يوم غد أمام ضمك.

وقد منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خمسة أيام تفصل الشمراني عن العودة لتدريبات الاتحاد
سبق

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدان الشمراني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وفي سياق متصل تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمعسكره التحضيري في مدينة أبها استعداداً لاستئناف المنافسات.

حيث أجرى المدرب البرازيلي كاريلي اليوم حصة تدريبية واحدة في الفترة المسائية؛ ركز فيها على الجوانب الفنية قبل اللقاء الأخير في المعسكر يوم غد أمام ضمك.

وقد منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:30 PM

خمسة أيام تفصل الشمراني عن العودة لتدريبات الاتحاد

الإدارة سمحت للنجار بالعودة إلى جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
253

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حمدان الشمراني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وفي سياق متصل تتواصل تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمعسكره التحضيري في مدينة أبها استعداداً لاستئناف المنافسات.

حيث أجرى المدرب البرازيلي كاريلي اليوم حصة تدريبية واحدة في الفترة المسائية؛ ركز فيها على الجوانب الفنية قبل اللقاء الأخير في المعسكر يوم غد أمام ضمك.

وقد منح الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم الإذن للاعب راكان النجار للعودة إلى مدينة جدة بسبب ظروف تتطلب وجوده بجانب عائلته في هذه الفترة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,846
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,129

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة