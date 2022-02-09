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"اتحاد الهجن" يعلن روزنامة سباقاته للموسم 2022 - 2023

تنطلق يوليو المقبل.. وتضم 9 منافسات رياضية

أعلن الاتحاد السعودي للهجن روزنامة سباقات الهجن للموسم 2022 - 2023، التي تضم تسع منافسات رياضية.

وتنطلق السباقات في شهر يوليو المقبل بمنافسات سباق المفاريد، يليه في شهر أغسطس من العام الحالي مهرجان ولي العهد للهجن. وفي شهر سبتمبر، وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ستُقام منافسات ماراثون اليوم الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن الكؤوس الثلاث، وهي "كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة"، ستُقام منافساتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2022، فيما ستكون منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالتعاون مع نادي الإبل في شهر يناير من عام 2023، الذي سيشهد كذلك انطلاق منافسات دوري هجان، إضافة إلى إقامة ماراثون يوم التأسيس في شهر فبراير 2023م.

الهجن الاتحاد السعودي للهجن المفاريد مهرجان ولي العهد للهجن ماراثون اليوم الوطني اليوم الوطني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اتحاد الهجن" يعلن روزنامة سباقاته للموسم 2022 - 2023
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن روزنامة سباقات الهجن للموسم 2022 - 2023، التي تضم تسع منافسات رياضية.

وتنطلق السباقات في شهر يوليو المقبل بمنافسات سباق المفاريد، يليه في شهر أغسطس من العام الحالي مهرجان ولي العهد للهجن. وفي شهر سبتمبر، وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ستُقام منافسات ماراثون اليوم الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن الكؤوس الثلاث، وهي "كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة"، ستُقام منافساتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2022، فيما ستكون منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالتعاون مع نادي الإبل في شهر يناير من عام 2023، الذي سيشهد كذلك انطلاق منافسات دوري هجان، إضافة إلى إقامة ماراثون يوم التأسيس في شهر فبراير 2023م.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:51 PM

"اتحاد الهجن" يعلن روزنامة سباقاته للموسم 2022 - 2023

تنطلق يوليو المقبل.. وتضم 9 منافسات رياضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للهجن روزنامة سباقات الهجن للموسم 2022 - 2023، التي تضم تسع منافسات رياضية.

وتنطلق السباقات في شهر يوليو المقبل بمنافسات سباق المفاريد، يليه في شهر أغسطس من العام الحالي مهرجان ولي العهد للهجن. وفي شهر سبتمبر، وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ستُقام منافسات ماراثون اليوم الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن الكؤوس الثلاث، وهي "كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة"، ستُقام منافساتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2022، فيما ستكون منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالتعاون مع نادي الإبل في شهر يناير من عام 2023، الذي سيشهد كذلك انطلاق منافسات دوري هجان، إضافة إلى إقامة ماراثون يوم التأسيس في شهر فبراير 2023م.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,619
142 مليون ..

142 مليون ..

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