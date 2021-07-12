نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في نيوم، اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في نيوم، اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في نيوم، اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في نيوم، اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.