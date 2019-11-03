عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال

تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع بنك الدم بـ "تخصصي الملك فيصل"

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتستمر لمدة أسبوع, وهو أسبوع سنوي يُقام للسنة السادسة والعشرين.

صرّح عميد الكلية بأن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم والذي يعانون بسبب هذا المرض الخطير داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدمًا شكره للفريق الطبي والمتبرعين.