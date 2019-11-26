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الطقس اليوم: أمطار رعدية على مناطق عسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة

تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.. وضبابٌ على جنوب غرب المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: أمطار رعدية على مناطق عسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
08:13 AM

الطقس اليوم: أمطار رعدية على مناطق عسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة

تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.. وضبابٌ على جنوب غرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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