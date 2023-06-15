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اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

حرصًا على سلامة العاملين والتزامًا بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى الـ15 من سبتمبر؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حظر العمل تحت أشعة الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
سبق

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى الـ15 من سبتمبر؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:27 AM

اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

حرصًا على سلامة العاملين والتزامًا بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى الـ15 من سبتمبر؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.

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