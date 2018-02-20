مدرسة بالليث تكرم طالباً عثر على مبلغ مالي وسلمه للإدارة

رفض تكريم صاحب المبلغ له قائلاً: "فعلت ذلك رغبة في الأجر والثواب"

كرمت مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث، الطالب سعود بن سالم بن غالي الثعلبي، الذي ‏​يدرس فــي الصف السادس الابتدائي، نظير أمانته وسلوكه الحسن، إثر عثوره على مبلغ من المال في فناء المدرسة أثناء الفسحة، حيث قام بتسليمه لإدارة المدرسة.

وبتوجيهات من قائد المدرسة حسين بن عبيد الصعب تم التوصل إلى صاحب المبلغ، والذي بدوره شكر الطالب، وأراد أن يكافئه بمبلغ مالي إلا أن الطالب رفض ذلك قائلا "لم أفعل ذلك من أجل المكافأة وإنما عملته رغبة في الأجر والثواب من الله تعالى".

وأثنى قائد المدرسة على الطالب من خلال تكريمه في طابور الصباح أمام جميع زملائه، من أجل تعزيز السلوك الإيجابي لديه . كما ثمن جهود الأسرة في تربية الطفل التربية الحسن، ما زرع فيه حب الخير والعمل الصالح .