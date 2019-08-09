تطوع22 عامًا في توعية ضيوف الرحمن.. قصة مواطن يبحث عن الأجر والثواب

يتصدى للأخطاء التي لم يجد مَن يصححها.. وهذه أغربها

أمضى مواطن سعودي 22 عامًا متطوعًا وباحثًا عن الأجر والثواب في توعية ضيوف الرحمن، ومقدمًا لهم الوعظ والإرشاد.

" سبق" التقت المواطن الذي يُدعى مصطفى الدباغ، وقال: "أمضيت 22 عامًا أتنقل بين المشاعر المقدسة متطوعًا في توعية ضيوف الرحمن؛ فعند مشاهدة الأخطاء ولا تجد من يصححها أشرع في إصلاحها".

وعن أبرز ما يرصده من ملاحظات طيلة عقدين من الزمن أضاف الدباغ: "جهل بعض النساء بما يجب الالتزام به أثناء إحرامها. وسابقًا الجهل في بعض التعاليم الإسلامية حول قدسية المشاعر، ولكن في الآونة الأخيرة تغيرت الحال تمامًا للأحسن".

وتابع: "كنت في السنوات الماضية أقدم تلك الخدمة التطوعية التوعوية مترجلاً على قدمي من مكة إلى المشاعر، ومنذ سنتين استعنت بهذا الكرسي المتحرك للاستمرار في هذا العمل الذي لا أرجو ثوابه إلا من الله تعالى".