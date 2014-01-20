مجلس جامعة الطائف يقرّ إنشاء جمعية للتدريس الجامعي وأكاديمية للتميُّز

وافق على البرنامج المشترك لبكالوريوس التمريض .. وقرارات أكاديمية وإدارية

أقرَّ مجلس جامعة الطائف، إنشاء الجمعية السعودية للتدريس الجامعي، وإنشاء أكاديمية للتميُّز، ووافق على البرنامج المشترك لبكالوريوس التمريض بالتعاون مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، واعتمد قرارات أخرى شملت مجالات أكاديمية وإدارية مختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة برئاسة مديرها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وصدرت الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للتدريس الجامعي لتكون أول جمعية أكاديمية في المملكة تُعنى بتطوير مهارات التدريس الجامعي لأعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية، من خلال تقديمها برامج ودورات وورش عمل ولقاءات لتطوير مهنة التدريس الجامعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضاً تكييف أطر التدريس العالمي بما يتوافق مع توجيهات القيادة وبرنامج التحول الوطني فيما يخص تطوير التعليم.

وتعتمد الجمعية على خبرات الجامعات الإقليمية والعالمية المختصة بالتدريس الجامعي في صياغة محتويات برامجها ودوراتها، وأسهمت الشراكة بين جامعة الطائف وأكاديمية التعليم العالي البريطانية، وحصول عديد من منسوبيها على الزمالة في التعليم العالي، على بلورة مشروع إنشاء الجمعية، وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

وتهدف الجمعية السعودية للتدريس الجامعي، إلى توجيه التدريب في التدريس الجامعي لأكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وإكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات وإستراتيجيات حديثة، ويشمل ذلك التدريس الصفي، والتدريس عن بُعد، وتطوير مهارات تصميم المقررات والبرامج الأكاديمية، وحصر مواصفات عضو هيئة التدريس المتميّز والتدريب عليها للوصول إلى مرحلة الإتقان.

وتتضمن الأهداف عقد لقاءات دورية لمناقشة تجارب أعضاء هيئة التدريس في كل ما يتعلق بتطبيقاتهم في مجال التدريس الجامعي، وتشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات عالمية تتعلق بالتدريس الجامعي من خلال إرسال قوائم محدثة بمواعيد هذه المؤتمرات عبر البريد الإلكتروني، وتوجيه الدعوة لمتحدثين عالميين في مجال التدريس الجامعي لمشاركة تجاربهم.

وتشتمل الأهداف على إصدار مجلة نصف سنوية تُعنى بالأبحاث التطبيقية لمهارات التدريس الجامعي، المقدمة من جميع أعضاء التدريس في الجامعات السعودية والعربية والعالمية، وتقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمي المرموقة في مجال التدريس الجامعي، والعمل على موائمتها البيئة التعليمية السعودية.

هذا وقد أقرّ مجلس جامعة الطائف استحداث برنامج أكاديمية التميز، وهو برنامج تدريبي تطبيقي متخصص في احتضان الطلاب والطالبات المتميزين ورعايتهم، وبناء وتطوير بيئة الإبداع بمفهومه الشامل في جامعة الطائف، واستغلال وتسخير مواهبهم لخدمة الوطن، خلال عامين دراسيين "أربعة فصول دراسية" بالتزامن مع دراسة مرحلة البكالوريوس.

وتهدف الأكاديمية إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة لتنمية قدرات المتميزين وإبداعاتهم، وفهم القدرات والاستعدادات لدى الطلبة المتميزين وتوسيع مداركهم وتوجيهها التوجيه السليم وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية، وإخراج المواهب الكامنة لدى الطلبة المتميزين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعويد الطلبة الموهوبين على الجرأة وإبراز مواهبهم، وتهيئة رعاية تربوية منظمة لمواهب الطلبة المتنوعة من خلال برامج رعاية المتميزين داخل الجامعة، ومنح الطلبة المتميزين الجو المناسب لإظهار مواهبهم لكونهم ليسوا طلبة عاديين، ولديهم قدرات خاصة توجب التعامل معها بدقة.

وستعمل أكاديمية التميُّز على تزويد الطلبة الموهوبين بجامعة الطائف، بمجموعة من المهارات، تشمل "المهارات القيادية، والمهارات الناعمة (إدارة الذات، ومهارات الأفراد، والقدرة على إدارة الصراعات والأزمات)، والمهارات البحثية، إضافة إلى مهارات تخصصية".

ووافق المجلس على البرنامج المشترك لبكالوريوس التمريض بالتعاون مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ويشتمل البرنامج المشترك على برنامج بدرجة بكالوريوس في التمريض العام مدته أربع سنوات "ثمانية فصول دراسية"، إضافة إلى سنة امتياز، ويحصل الخريج منه على تصنيف أخصائي تمريض بالاشتراك مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، تحت مظلة قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

ويؤهّل برنامج تجسير التمريض للحاصلين على دبلوم تمريض من منسوبي مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، الخريج للحصول على بكالوريوس في التمريض العام، ويصنف مهنياً كأخصائي تمريض.

وأقرّ مجلس جامعة الطائف أيضاً عدداً من الشروط والضوابط الخاصة بالتعيين على الوظائف الأكاديمية.

وتشتمل شروط التعيين على وظائف أستاذ مساعد ومعيد، وشروط تعيين أوائل الكليات على وظيفة معيد، إضافة إلى شروط وضوابط نقل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من وإلى مقر الجامعة الرئيس في الطائف.

وصدرت الموافقة على مقترح احتساب ساعات الإشراف على الباحثين ببرنامج "زمالة ما بعد الدكتوراه" من النصاب التدريسي للمشرفين، على أن يدرج ذلك ضمن وثيقة تأطير العبء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس.

ووافق المجلس على مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الطائف ونادي عكاظ الرياضي، وكذلك على مذكرة تعاون بين جامعة الطائف وشركة بيرسون التعليمية "فرع المملكة العربية السعودية".