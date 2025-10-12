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الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

شنوا حملات مكثفة لتحريض المصريين على خرق قانون التظاهر

سلّمت السلطات الأمنية الكويتية، ثلاثة مصريين مقيمين متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية؛ فإن المتهمين شنوا حملات مكثفة لتحريض المواطنين المصريين على خرق قانون التظاهر، وتنظيم تجمعات ضد النظام المصري.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة الكويتي، شكّل فريق بحث استطاع تحديد الأشخاص وأماكنهم والقبض عليهم في محافظة الفروانية، وتم تسليمهم إلى الإنتربول فور انتهاء التحقيقات.

وأكدت التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية المصرية والكويتية لتبادل المجرمين.

الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول
سبق

سلّمت السلطات الأمنية الكويتية، ثلاثة مصريين مقيمين متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية؛ فإن المتهمين شنوا حملات مكثفة لتحريض المواطنين المصريين على خرق قانون التظاهر، وتنظيم تجمعات ضد النظام المصري.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة الكويتي، شكّل فريق بحث استطاع تحديد الأشخاص وأماكنهم والقبض عليهم في محافظة الفروانية، وتم تسليمهم إلى الإنتربول فور انتهاء التحقيقات.

وأكدت التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية المصرية والكويتية لتبادل المجرمين.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
11:56 AM

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

شنوا حملات مكثفة لتحريض المصريين على خرق قانون التظاهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلّمت السلطات الأمنية الكويتية، ثلاثة مصريين مقيمين متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية؛ فإن المتهمين شنوا حملات مكثفة لتحريض المواطنين المصريين على خرق قانون التظاهر، وتنظيم تجمعات ضد النظام المصري.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة الكويتي، شكّل فريق بحث استطاع تحديد الأشخاص وأماكنهم والقبض عليهم في محافظة الفروانية، وتم تسليمهم إلى الإنتربول فور انتهاء التحقيقات.

وأكدت التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية المصرية والكويتية لتبادل المجرمين.

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